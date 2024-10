Si è presentato al bar dell’ex compagna, il “Blu Star” nella zona industriale di Olbia, e ha danneggiato arredi e suppellettili vari, oltre ad aver minacciato la donna e alcuni clienti presenti in quel momento.

Per questo i carabinieri lo hanno denunciato, ma dopo meno di un’ora, il giovane ha raggiunto la casa della ex dove, con calci e pugni ha sfondato la porta di ingresso e poi, una volta all’interno dell’abitazione, avrebbe scaraventato a terra e minacciato con un coltello la donna.

Le urla e il trambusto hanno messo in allarme il vicinato che ha contattato la Centrale Operativa del Reparto Territoriale che ha immediatamente inviato due equipaggi della Sezione Radiomobile. Mentre un equipaggio ha aiutato la donna, l’altro ha rintracciato e arrestato il giovane, che nel frattempo si era dato alla fuga.

In manette per violazione di domicilio, danneggiamento e minaccia aggravata nei confronti della ex compagna, è finito Yuri Chirigoni, olbiese di 31 anni, con numerosi precedenti di polizia.