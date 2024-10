Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Sant’Avendrace, hanno arrestato in flagranza Giulio Arca cagliaritano, classe 1957 per i reati di atti persecutori danneggiamento lesioni personali tentate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Infatti il pregiudicato, intorno alle tre di notte mediante l’utilizzo di una grossa mazza sfondava erroneamente la porta dell’appartamento di un operaio di Elmas, subito dopo, accortosi dell’errore, proseguiva con il danneggiamento dell’attigua porta d’ingresso di un impiegato di Elmas, reale destinatario dell’azione delittuosa, che già in passato era stata vittima di atti persecutori ad opera dello stesso pregiudicato.

Nella circostanza l’arrestato tentava anche di colpire l’impiegato mediante un coltello serramanico della lunghezza di circa 30 cm totali. Non appena allertati però, i carabinieri della stazione intervenivano bloccando il malvivente, disarmandolo e traendolo in arresto. L’arrestato veniva tradotto presso le camere di sicurezza della stazione di Cagliari Villanova in attesa del rito direttissimo.