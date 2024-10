Per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti e il passaggio delle sfilate di Carnevale, le vie del Centro e Pirri, fa sapere il Comune, saranno interessate da temporanee modifiche al traffico, a partire da domani, 10 febbraio.

In particolare, a voce dell’ordinanza n. 364 del 9/2/2018 a firma del dirigente del Servizio Mobilità, domani, sabato 17, domenica 18, sabato 24 e domenica 25 febbraio, nella via Roma e nella piazza San Sepolcro, via Napoli, Largo Carlo Felice, via Sardegna, piazza della Regione, via Barcellona e via Sicilia, dalle 17:30 sino alle 20:30 sarà istituita una breve interruzione alla circolazione veicolare durante il passaggio dei cortei.

Limitatamente alla sola giornata di sabato 10 febbraio, dalle 16 alle 19,30 le stesse prescrizioni varranno nelle vie Santa Maria Goretti, Argiolas, Vittorio Amedeo II, Italia, Salvo D'Acquisto, piazza San Pietro, via Murat, via San Martino Della Battaglia, via Risorgimento, via Berchet, via Della Resistenza, via Dei Partigiani, via Delle Fosse Ardeatine, via Salvatore Sole, via Corona, via S'Arriu, via Enrico Toti e via Sanna. Secondo l’ordinanza n. 363 del 9/2/2018, nelle stesse vie e nella stessa fascia oraria sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.