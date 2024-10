Il Comune di Gavoi, in collaborazione con la Pro Loco, in occasione della sfilata che si terrà lunedì 8 febbraio, ha indetto un concorso a premi per carri allegorici.

La partecipazione è gratuita.

I gruppi che intendono aderire alla gara dovranno presentare gli appositi moduli presso l’ufficio protocollo del comune oppure via fax (0784.53263) entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 5 Febbraio 2016 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 14.00.

Il numero dei figuranti che compongono il gruppo non può essere inferiore alle 15 persone.

Inoltre, per ogni carro dovranno essere nominate due persone che si occuperanno della sicurezza durante la sfilata e saranno il punto di riferimento per l'organizzazione, la giuria e le forze dell’ordine.

La partecipazione è estesa anche ai carri provenienti da altri paesi.

Il raduno dei partecipanti è fissato per le ore 14.30 presso la circonvallazione di Viale Repubblica. La partenza è prevista per le 15.00. I carri e i gruppi sfileranno in ordine di iscrizione, dando precedenza ai carri ospiti.

La giuria, composta da un minimo di 3 persone, avrà a disposizione un massimo di 40 punti per carro e in caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine d’iscrizione al concorso.

Il premio per il primo classificato è 600 euro, per il secondo 350 e per il terzo 200.

Ai carri non premiati sarà corrisposto un rimborso spese di 100 euro, incrementato di ulteriori 50 euro per i carri provenienti da altri paesi.

La premiazione è prevista per le ore 19:30 in Via Roma.

Per ulteriori informazioni e scaricare il modulo di partecipazione è possibile consultare il sito del comune a questo indirizzo:

http://www.comune.gavoi.nu.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=470