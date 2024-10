In Sardegna

Olbia. Molti clienti e, soprattutto, molti curiosi sabato sera all'autolavaggio Albo, zona aeroporto Olbia - Costa Smeralda per assistere a un insolito e divertente spettacolo di sexy car wash. Due modelle molto belle e poco vestite per tutta la sera hanno lucidato a specchio le auto in fila tra sorrisi e pose ammiccanti.