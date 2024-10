Nel 2019 la centralina per lo smog di Seulo e del Complesso Forestale Nusaunu in Sardegna è stata l'unica in Italia ad aver registrato un valore medio di Pm 2,5 allineato con le raccomandazioni Oms.

È quanto emerge dall'aggiornamento delle mappe sulla qualità dell'aria dell'Agenzia europea per l'ambiente. Nello stesso anno circa il 25% delle centraline sul territorio nazionale ha registrato concentrazioni di particolato fine entro i limiti fissati dalle norme Ue (25 µg/m3).

Tutti i paesi, ad eccezione dell'Estonia, hanno registrato concentrazioni superiori alle più recenti raccomandazioni dell'Oms (5 µg/m3).