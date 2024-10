Seulo da vita a un’iniziativa prima e unica nel suo genere in tutta la Barbagia, a cui dà il nome, nel mese della prevenzione del tumore al seno. E non poteva essere altrimenti dal paese che fa parte della 'blue zone' sarda, una delle cinque aree al mondo in cui si vive più a lungo della media: dal 1996 al 2016 Seulo ha avuto venti centenari.

Sono partite le iscrizioni per la Prima Edizione di “Barbagia in Rosa”, giornata di salute, sport, cultura, spettacoli, benessere e solidarietà per la lotta ai tumori al seno, in programma per la prossima primavera e vede come promotori dell’iniziativa il Centro Sportivo Seulo in stretta collaborazione con il Comune, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e Salute. “Il tumore non ferma le donne! Entra a far parte del ‘Seulo pink running team’ per stare assieme e sostenersi dimostrando che la battaglia contro il cancro si può affrontare e vincere! Candidati per diventare una sportiva a favore della lotta contro i tumori! Partecipa alla maratona!”.

Questo il messaggio con cui il Centro Sportivo Seulo invita a iscriversi a questa giornata che sarà all’insegna dello sport e del benessere, che inizierà con convegno, screening e visite mediche a cui seguirà “la maratona barbaricina in Rosa”.

La manifestazione è aperta a chiunque voglia partecipare, non solo di Seulo, anche solo per godersi una giornata diversa dal solito e la possibilità di godersi le bellezze del territorio, con una escursione in un incantevole scenario tra vallate di lecci, sorgenti e laghetti.