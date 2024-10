Prorogato al 7 ottobre il semi-lockdown a Seui. In attesa di avere i risultati dell'attività di screening sulla popolazione e "avere un quadro definitivo", il sindaco di Seui, Marcello Cannas, ha deciso di prolungare lo stop a scuole, bar, ristoranti, cimitero e negozi non indispensabili .

Ancora in vigore anche l'obbligo della mascherina in area pubblica e privata e quello di osservare il distanziamento sociale, oltre al divieto di assembramento.

"Ci dispiace e molto per le attività - spiega il primo cittadino -, ma in questo momento la salute pubblica ha un interesse superiore e dobbiamo procedere in questo senso. Ovviamente anche su questo punto siamo intervenuti in merito".