Jazz, mostre, spettacoli e percorsi alla riscoperta del centro barbaricino. Dal 27 al 29 luglio si terrà la quinta edizione di “Seui in Musica”, organizzata dall’associazione culturale Kromatica, in collaborazione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

La manifestazione, che si avvale della direzione artistica di Luigi Murgia e Fabrizio Mura, ospiterà circa quindici formazioni musicali che si esibiranno in piazza San Giovanni, nel centro storico del paese. La presentazione sarà affidata all'esperto jazzista Sam Sollai. Tra gli eventi collaterali, la mostra fotografica “Jazz moments 5 anni di Seuinmusica”, che ripercorre i momenti più suggestivi dei cinque anni del festival.

La prima giornata (27 luglio) sarà caratterizzata dall'esibizione, alle 19.00, de “La Rivolta del creato” (Luca Cocco, Juri Deidda, Adriano Sarais, Emanuele La Barbera ed Enrico Locci). Si proseguirà alle 21.00 con i Freak Motel (Andrea Sanna, Matteo Sedda, Andrea Parodo e Nicola Vacca) mentre alle 22.00 sarà la volta dei “RedNeko Plane” (Marco Scipione, Jimmi Straniero e Alessandro Ferrari). Alle 23.00 è prevista la perfomance dei “Pork Exposion”, affiancati dal sassofonista Nicola Piras.

Sabato 28 alle 11.00, presso il Centro Polivalente, sarà inaugurata la mostra fotografica di Jazz moments. Alle 12.00, al Biondo Bar, appuntamento per l’Aperimusic con la musica musica suonata da Martina Garau (voce) e Gianluca Tozzi (Chitarra).

Nel pomeriggio sarà presentazione del libro, curato da Simone Cavagnino e Claudio Loi, “Sardegna, Jazz e dintorni”. Alle 19.00 saliranno sul palco palco gli Angiolini Bros Spiral Quartet (Andrea Angiolini, Alessandro Angiolini, Emanuele La Barbera e Pierpaolo Frailis). Alle 20.00, questa volta all’M Cafè, spazio alla muscia di Federica Dessì e Alessandro Bardi mentre alle 21.00 si esibirà il Massimo Ferra Trio (Massimo Ferra, chitarra, Massimo Tore, basso e Roberto Migoni, batteria). Alle 22.00 sarà la volta del duo composto da Antonello Salis e Sandro Satta. La seconda giornata si chiuderà alle 23.00 con la formazione cagliaritana BeFunk, gruppo fusion guidato da Andrea Buffa alle tastiere.

Domenica 29 alle 11.00, nel Centro Polivalente, nuovo spazio dedicato alla letteratura con la presentazione del libro per ragazzi “Vera Mongolfiera”, edito da Artetica. Seguirà alle 12.00, all’M Café, l'esibizione del duo formato da Martina Garau e Gianluca Tozzi.Ad aprire i concerti del pomeriggio (19.00) saranno Matteo Scano, Lanfranco Olivieri e Filippo Binachini.

Alle 20.00, non mancherà l’aperitivo musicale al Biondo Bar. Alle 21.00 grande attesa per Longuettes (Michela Mura, Daniela Puggioni, Silvia Follesa e Andrea Murtas) affiancati dal contrabbassista Andrea Lai. Alle 22.00, la chiusura ufficiale dell'evento con la magia del sassofono raccontato e suonato dal musicista e collezionista Attilio Berni.

Non mancheranno le visite guidate che permetteranno di ammirare, tra l’altro, la Palazzina in stile liberty, la Casa Farci, il Carcere spagnolo e la Galleria Civica. Per i più piccoli ci sarà la possibilità di partecipare ai corsi di propedeutica musicale tenuti da Andrea Sanna e Andrea Parodo.