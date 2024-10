“Che gusto si prova a rovinare la possibilità di giocare a ragazzi speciali? Che gusto si prova ad offendere la memoria di chi può essere stato vostro nonno, bisnonno, trisnonno, che ha dato la sua vita per un ideale, affinché foste liberi? È davvero difficile, sconsolante, capire il senso di certe azioni”.

Sono le parole del sindaco di Settimo San Pietro, Gian Luigi Puddu che commenta l’atto vandalico commesso in uno spazio giochi per bambini. 

“Queste sono le azioni di vandalismo messe in atto nella piazzetta Gramsci, nella via centrale del paese, con danni ingenti, materiali e immateriali, perché offendono il nostro passato ed il presente – ha spiegato il primo cittadino -. Avete rovinato i giochi per i “BAMBINI” nel parco di Elena, in particolare i giochi inclusivi per i ragazzi speciali, avete mancato di rispetto al monumento ai Caduti di tutte le guerre. Vergognatevi!”