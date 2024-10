La vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 14 lungo la statale 387 in prossimità del bivio per settimo San Pietro è Ignazio Fanni, 40 anni di Ussana e residente a Monserrato.

La sua Ford Focus C Max, per cause non ancora chiarite, è andata a schiantarsi frontalmente contro un autobus del'Arst. Nell'impatto violento la vettura si è accartocciata e il conducente è morto sul colpo. Ventotto persone, passeggeri e autista del pullman, sono state medicate dal 118.

Sei invece sono state trasportate in ospedale per lievi ferite.

Foto: Unione Sarda