È successo un giorno fa: ignoti hanno rubato il furgone di un consigliere comunale di Settimo San Pietro, Andrea Tolu, che su Facebook ha lanciato un appello disperato e un grido di rabbia e delusione.

“Con grande rammarico devo far slittare la ripresa dell’attività almeno alla settimana seguente. Durante la notte, qualche miserabile, si è divertito a rubarci il nostro unico mezzo di lavoro, per questo motivo non possiamo lavorare almeno per ora. Chiediamo scusa, è un po’ di pazienza, cercheremo di organizzarci quanto prima”, ha scritto in un post il consigliere.

“Se qualcuno dovesse vederlo – chiede Tolu -, il veicolo è un Fiat Fiorino, targato EY267LA. Se qualcuno dovesse aver visto qualcosa o ha qualche informazione, per favore ci contatti al 3475607014. Grazie in anticipo per la collaborazione”.