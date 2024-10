Un promontorio anticiclonico sub tropicale, alimentato dinamicamente dall'affondo del getto polare sull'Atlantico orientale dove è già presente una profonda attività depressionaria, si estende dall'entroterra nord africano in direzione del Mediterraneo centrale.

Sulla Sardegna, dopo la fugace apparizione della dama bianca sulle vette del Gennargentu, le condizioni meteo sono rapidamente migliorate ed ora si sta assistendo ad un progressivo aumento delle temperature a tutte le quote per effetto dei lenti moti subsidenti (masse d'aria che su muovono lentamente verso il basso comprimendosi, per l'incontro di pressioni sempre maggiori, e scaldandosi) caratteristici di queste strutture altopressorie colme di aria calda.

Alla quota di 850 hPa, circa 1500 metri, la nostra isola verrà raggiunta tra domani sera e le prime ore di mercoled' da una lingua molto mite con isoterme fino a +19°C sulle coste meridionali, un valore abbondantemente superiore alle medie del periodo e caratteristico della stagione estiva.

Lecito attendersi un impennata delle temperature massime nel corso delle prossime 48 ore. Oggi i valori oscilleranno diffusamente tra 21°C e 24°C con picchi fino a 25°C/26°C lungo il Campidano ed in Trexenta mentre domani, come si evince dal LAM prodotto da SardegnaClima, si oscillerà diffusamente tra 23°C e 26°C con picchi fino a 28°C/30°C sulle zone interne centro meridionali (Trexenta, Campidano, Piana del Cixerri e Sarrabus).

Leggera flessione termica tra mercoledì e giovedì a causa di infiltrazioni di aria fresca dirette al nord Italia in attesa di una nuova ed importante pulsazione calda attesa tra venerdì ed il prossimo week end.