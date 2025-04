In Sardegna è in arrivo il maltempo per la settimana di Pasqua. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta di codice arancione per il rischio idrogeologico nelle zone di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, e di codice giallo per Iglesiente, Campidano Flumendosa Flumineddu e Gallura. Questo avviso rimarrà in vigore dalle 12 del 16 per 24 ore fino a giovedì 17.

"Dalle ore centrali di domani e fino alla prima parte di dopodomani sulla Sardegna si prevedono piogge diffuse, prevalentemente stratiformi - si legge nel provvedimento - i cumulati nelle 24 ore saranno generalmente moderati o localmente elevati, ma potrebbero risultare fino a localmente molto elevati sui settori centro settentrionali dell'Isola".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 15 aprile

Cielo prevalentemente nuvoloso.

Venti: deboli o localmente moderati da Sud-Ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità dalla serata.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per domani, mercoledì 16 aprile

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente moderati o localmente elevati.

Temperature: in diminuzione, sensibile nei valori massimi.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti occidentali dal pomeriggio. Rinforzi sino a moderati nella notte.

Mari: prevalentemente mossi con moto ondoso in aumento dal pomeriggio a partire dal settore occidentale.

Previsioni per giovedì 17 aprile

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati sul settore settentrionale. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento sul settore meridionale e in leggero calo altrove.

Venti: moderati dai quadranti occidentali, forti sulle coste esposte. Attenuazione della ventilazione dalla tarda serata.

Mari: agitati, localmente molto agitati sul settore settentrionale, molto mossi sul settore orientale; moto ondoso in attenuazione in serata.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso con progressivo aumento della nuvolosità alta. Per sabato si prevede cielo velato. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali tendenti a disporsi da quelli meridionali dalla serata di venerdì. I mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.