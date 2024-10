Sette milioni di euro destinati al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale per la razionalizzazione e l'efficientamento irriguo del Parteolla. Con una convenzione tra l'assessorato all'agricoltura e il Cbsm il finanziamento è stato formalmente assegnato al consorzio.

Il progetto è stato presentato nella sala Conferenza della "Comunità La Collina" a Serdiana durante il convegno "Il clima che cambia, il valore dell'acqua per l'agricoltura", promosso dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale. Prevista la dismissione dei molti punti di prelievo (comizi) per uso irriguo autorizzati negli anni passati lungo la condotta Mulargia-Cagliari con la realizzazione di due linee principali del distretto irriguo e di una parte del dispensatore sud per un'area complessiva servita di circa 600 ettari.

I lavori dovrebbero essere appaltati entro giugno e aggiudicati entro la fine del 2024 e dovrebbero durare circa 15 mesi. "Questo investimento - ha detto Efisio Perra, presidente Cbsm - è una risposta concreta a quelle che sono le esigenze del territorio. Il Parteolla ha una forte vocazione agricola, con filiere importanti e la carenza di acqua ne limita il potenziale. Acqua che è l'elemento più importante per fare agricoltura alla luce anche degli scenari e dei cambiamenti climatici cui stiamo assistendo. Investire oggi in agricoltura per in irrigazione per l'agricoltura è una delle leve strategiche per lo sviluppo dei territori rurali".

Presente anche Christian Solinas, presidente della Regioe. "Oggi siamo qui a Serdiana - ha detto - per presentare un progetto atteso dal territorio che riguarda lo sviluppo e l'efficientamento della rete irrigua del Parteolla: una risposta al comparto agricolo, dopo oltre vent'anni di attesa, che potrà così investire, svilupparsi e continuare a dare valore e ricchezza al territorio e a tutta la Sardegna".