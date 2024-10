Cagliari, Senorbì, Tratalias e Sennariolo saranno il teatro dei Sette appuntamenti promossi dal Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” per i "Concerti per le feste”.

Si partirà domani 15 dicembre alle 19.00, nella Chiesa di Santa Barbara di Senorbì con protagonisti l'Oboe ensemble (diretto da Mario Frezzato) e il Coro di voci bianche (diretto da Enrico di Maira) del Conservatorio di Cagliari che, per l’occasione, si esibiranno con il grande maestro di launeddas, in un programma che spazierà da Bach a Mozart, per arrivare alle musiche della tradizione isolana con brani scritti dallo stesso Maestro di launeddas e altri che il chitarrista Marcello Floris ha composto di recente, sviluppando e arrangiando temi dello stesso Lai, sino a Notte de Chelu.

Lo stesso concerto sarà proposto anche a Tratalias (21 dicembre alle 19.00 nella Chiesa di Santa Maria di Monserrato) e a Sennariolo (23 dicembre alle 18.00 nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo).

Giovedì 20 dicembre alle 18.00 dall'Auditorium del Conservatorio di Cagliari prenderà il via anche la sezione "Sinfonie natalizie", della rassegna: l'Orchestra sinfonica composta dagli allievi del "Da Palestrina", guidata da Alberto Pollesel.

Saranno musicate composizioni della tradizione natalizia come il Concerto grosso n. 8 "Fatto per la notte di Natale" di Arcangelo Corelli, il tradizionale Adeste Fidelis, passando per "Feliz navidad" di Josè Feliciano e "Let it snow" di Y. Style. Concerto che sarà riproposto sabato 22 dicembre alle 19.00, nella Chiesa di Santa Barbara di Senorbì.

"Ciaccone, toccate e passacaglie" è il titolo della perfomance che la sezione interdipartimentale di Musica antica del Conservatorio proporrà il 29 dicembre alle 19.00, ancora nella Chiesa di Santa Barbara a Senorbì.

I protagonisti saranno Attilio Motzo (violino barocco), Fabrizio Meloni (violoncello barocco), e Benedetta Porcedda (organo) che proporranno alcuni brani come la Sonata n° 4 in Re maggiore da "Unarum Fidium" di Johann Schmelzer o la Sonata per violoncello di Antonio Vivaldi.

L’ultimo appuntamento è in programma il 12 gennaio alle 19.00, presso il Teatro comunale di Senorbì con "Happy new year with jazz", in compagnia dell'Orchestra jazz del Conservatorio diretta da Massimo Tore. In programma brani di autori da Sammy Nestico a Tito Puente, da George Gershwin a Poncho Sanchez.