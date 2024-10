Le favorevoli condizioni del mare stanno facilitando gli sbarchi di migranti in Sardegna. In 54 sono arrivati tra ieri sera e questa mattina. In particolare, durante la notte barchini con a bordo 21 persone sono stati intercettati mentre si avvicinavano alle cose della Sardegna dalla Guardia costiera. I migranti sono stati trasferiti al Porto Canale di Cagliari e sono stati affidati alla polizia. Sono stati portati al centro di accoglienza di Monastir (Cagliari), dove rimarranno in quarantena, con loro anche i 13 bloccati dai carabinieri all'alba dopo che il loro barchino era approdato sulla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi. Dieci, tra i quali una donna, sono stati invece fermati mentre si allontanavano dalla spiaggia, altri tre invece erano al bar a fare colazione.

Ma sono stati registrati altri due sbarchi: un barchino con a bordo 10 uomini e una donna incinta è approdato nella spiaggia di Domus De Maria nel sud Sardegna. I migranti sono stati già trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena. Altri sei migranti, 5 uomini e una donna, sono stati rintracciati dai carabinieri a Teulada, in località Perdalonga. Anche questi sono stati trasferiti a Monastir. Salgono così a 71 i migranti sbarcati in Sardegna nelle ultime 48 ore.