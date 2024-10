Mentre faceva un bagno in acqua ha accusato un malore rischiando di annegare. E' successo questa mattina a Calasetta, quando poco prima delle 13 un 70enne si è tuffato in acqua per rinfrescarsi, ma dopo essersi sentito male non è più riuscito a nuotare.

È stato subito soccorso da alcuni bagnanti e trasportato a riva. Sul posto sono poi arrivati i soccorsi del 118, il personale della Guardia costiera di Sant'Antioco e subito dopo anche l'Elisoccorso.

L'anziano è stato rianimato e adesso si sta valutando il trasferimento all'ospedale Brotzu di Cagliari.