Ha colpito una donna con un pugno al volto e, dopo averla fatta cadere, l'ha trascinata a terra per strapparle dalle mani lo zaino con i soldi appena prelevati al bancomat.

L’accaduto durante la notte a Sestu. I Carabinieri hanno arrestato un 24enne, autore della rapina violenta. È stato sorpreso mentre cercava di nascondere la felpa che indossava al momento del colpo. Vittima una 55enne di Sestu.

La donna, intorno alle 5:30, si è fermata allo sportello bancomat di via Monserrato per prelevare 50 euro: proprio in quel momento è stata aggredita e rapinata. Ma il malvivente durante la fuga ha perso le chiavi della propria abitazione e lo zaino appena portato via alla 55enne.

La vittima della rapina ha immediatamente chiamato il 112, fornendo una descrizione dell'aggressore, permettendo così ai militari di rintracciarlo.