Nell’ambito di mirate attività ispettive rivolte alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica nonché al contrasto di ogni forma di abusivismo commerciale, le fiamme gialle del comando provinciale di Cagliari hanno scoperto, nelle campagne di “su Pardu” a Sestu (CA) un’officina meccanica abusiva in cui veniva esercitata, in modo totalmente abusivo, l’attività di “carrozziere”, in completo dispregio della normativa posta a tutela dell’ambiente.

Nel corso dell’intervento i finanzieri del gruppo territoriale hanno rinvenuto, all’interno di un’area agricola estesa circa 2.500 mq, dove insisteva il fabbricato trasformato in officina con locali adibiti anche ad abitazione privata, oltre alle attrezzature previste per lo svolgimento dell’attività, numerose carcasse arrugginite di autoveicoli, parti di carrozzeria e meccaniche sparsi su tutta la superficie del terreno, oli lubrificanti e bitume riversati al suolo o dispersi in fogna, resti di falò per l’incenerimento di materiale di scarto e parti in plastica.

L'intera area e tutto il materiale rinvenuto, altamente pericoloso e nocivo per la salute pubblica, sono stati posti sotto sequestro, mentre i gestori dell'officina, i fratelli Thomas e Nicola Demis Brunetto di Sestu, rispettivamente di 27 e 37 anni, insieme alla madre Farris Maria Greca, 61 anni, proprietaria degli immobili, sono stati denunciati a piede libero alla locale procura della repubblica per i reati di natura ambientale.

L’attività, svolta da anni completamente “in nero”, E’ attualmente al vaglio degli investigatori anche sotto il profilo delle responsabilità in ordine a reati e/o violazioni connessi all’evasione fiscale.

Con questa operazione di servizio prosegue senza sosta l’impegno della Guardia di Finanza a salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica nonché nell’individuazione e nella repressione dei reiterati fenomeni di abusivismo che spesso caratterizzano anche il settore meccanico e automobilistico, a tutela di coloro che esercitano le attività economiche nella legalità, operando nel pieno rispetto delle regole e nel corretto adempimento degli obblighi tributari.