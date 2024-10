Sestu sempre più green. Ci stanno pensando, in questi giorni, gli operai di Primavera ’83, (la Cooperativa che ha in appalto la cura del verde pubblico nella cittadina sestese), di concerto col Comune e i vari uffici del palazzo municipale di via Scipione, a mettere a dimora i nuovi alberi (per ora sono 5 le piante di ulivo sistemate in piazza Della Libertà e in altrettanto numero, che saranno posizionate invece in via Leoncavallo, nella zona di via Verdi, poco prima delle scuole elementari), nella consueta opera di abbellimento e maquillage del centro abitato tra piazze e aree verdi.

Soddisfazione è stata espressa dal Capo della Giunta, Paola Secci, con l’assessorato competente al Verde Pubblico, per il potenziamento del decoro del verde urbano a beneficio di grandi e bambini.