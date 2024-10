Una scoperta allarmante, quella fatta stamattina dai carabinieri dei Nas a Sestu, alle porte di Cagliari. Gli uomini dei Nas si erano recati in un deposito gestito da imprenditori cinesi per verificare l'eventuale presenza di prodotti pericolosi o contraffatti all'interno dei capannoni.

Dopo aver individuato e sequestrato una certa quantità di merce irregolare, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione degli alloggi in cui vivevano alcuni lavoratori cinesi in condizioni igenico-sanitarie preoccupanti. Gli alloggi di cartongesso, creati abusivamente, ospitavano posti letto fatiscenti, maleodoranti e non autorizzati.

Sul posto, che si trova lungo la 131 all'altezza di Cortexandra, sono accorsi la Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e i funzionari della Asl. Adesso gli alloggi potrebbero essere sequestrati e il capannone sigillato. Una vicenda sulla quale si dovrà fare chiarezza, soprattutto alla luce dei tristi fatti di Prato.