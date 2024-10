Tre persone di età compresa tra i 40 e i 47 anni, note alle forze dell’ordine, sono state denunciate per tentata estorsione dai carabinieri di Selargius. Gli indagati, in concorso tra loro, nel pomeriggio del 4 marzo a Quartucciu, in via Bengasi, mediante violenza e minaccia si sarebbero impossessati della Ford Focus di proprietà di un 47enne di Sestu, operaio edile.

Successivamente avrebbero intimato alla vittima di consegnare la somma di 1.800 euro per la restituzione del veicolo. Tale tecnica è denominata convenzionalmente “cavallo di ritorno” ed è in uso in alcune realtà particolari del sud Italia.

In realtà il mezzo, dopo essere stato abbandonato in via Gallus semidistrutto a seguito di un incidente stradale autonomo, è stato recuperato dal medesimo proprietario tre giorni dopo i fatti 2022.

Naturalmente, avendo potuto constatare il fatto che la macchina fosse in quelle condizioni, l'uomo non ha pagata nessuna somma di riscatto per la stessa. Tuttavia il reato, almeno a livello di tentativo, resta valido, e i responsabili dovranno rispondere delle loro azioni.