Pauroso incendio questo pomeriggio, in un grande deposito di stoccaggio alimentari e di cassette in plastica con imballaggi, in via Corraxi, nell'area artigianale di Sestu, prolungamento via Giulio Cesare e nei pressi della Provinciale per San Sperate.

Sul posto stanno operando da qualche ora 5 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale: in ausilio, anche le pattuglie della Polizia Municipale locale, la Compagnia Barracellare (coordinata dal Comandante, Antonio Fadda) e un equipaggio della Radiomobile Carabinieri di Quartu, territorialmente competente.

Un'enorme nube di fumo denso nero ha totalmente avvolto parte del centro abitato: le fiamme (sono in corso le indagini per appurare le cause dell'episodio), hanno avvolto materiale plastico, pedane in legno, imballaggi vari e alimenti con danni per migliaia di euro.

(Foto e video di Sardegna Live)