Nessun ballottaggio in vista alle elezioni comunali di Sestu, dove la sindaca uscente Paola Secci pare essere saldamente in vantaggio alle elezioni comunali di Sestu. Nel Comune, in cui le astensioni sono state numerose, sono state scrutinate meno della metà delle sezioni.

Dei 17.645 elettori chiamati al voto, solo 7.344 si sono recati alle urne. E' il record negativo fra i Comuni sardi impegnati nelle amministrative con almeno 15mila abitanti. Nessun ballottaggio in vista, dunque, per Paola Secci, che naviga saldamente tra il 55 e il 60% delle preferenze.

La candidata del centrodestra è sostenuta da Riformatori, Forza Italia, Sardegna Venti20, Lega e Fratelli d'Italia. Fuori dai giochi, stando ai risultati parziali, la candidata del Polo Civico e del Pd, Valentina Meloni e l'ex sindaco Aldo Pili, appoggiato da Articolo Uno e Sestu Domani.