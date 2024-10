Combattere il randagismo incentivando la sterilizzazione dei cani. Per cercare di limitare il fenomeno, il Comune di Sestu contribuisce alle spese che l’intervento comporta.

«Cari amici e amiche, questa iniziativa di incentivazione alla sterilizzazione dei nostri amici a quattro zampe, vuole essere un ulteriore passo verso la prevenzione del randagismo», ha scritto sui social il sindaco Paola Secci.

L’iniziativa è rivolta ai residenti che possiedono un cane dotato di microchip. L’amministrazione comunale ha stanziato diecimila euro per contrastare il problema.

L’obiettivo è il controllo delle nascite di cucciolate indesiderate, che alimentano la popolazione di cani randagi.

È previsto un contributo massimo di 140 euro per rimborso delle spese sostenute per la sterilizzazione dell'animale. Gli interessati, per essere inseriti in graduatoria, devono scaricare il modulo dal sito istituzionale, compilarlo e consegnarlo negli uffici della polizia locale entro il 18 dicembre.