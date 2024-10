Il Museo del Mattoncino Karalisbrick a Sestu compie un anno. Era il 10 aprile del 2021 quando da un'idea di Maurizio Lampis, presidente dell'associazione Culturale Karalisbrick, veniva inaugurato ufficialmente per tutti gli amanti dei mattoncini Lego il primo e unico spazio espositivo permanente dedicato al gioco più famoso del mondo che viene tramandato oramai da generazioni.

Al suo interno il Museo dispone di un'area espositiva di 10 temi per un totale di 420.000 mattoncini esposti. Tra le tematiche spicca La Fontana di Trevi, riprodotta con circa 20mila mattoncini della Lego, la Sardegna in miniatura, Harry Potter e Star Wars.

Il Museo dispone di un Laboratorio per i bambini dove vengono organizzati corsi di tecniche costruttive Lego e un negozio per l'acquisto di mattoncini e tanto altro, con visite guidate per adulti e bambini.