I carabinieri di Cagliari, nel corso dell'attività di controllo di alcune piazze e locali pubblici, hanno individuato un 25enne, diventato punto di riferimento sia per piccoli spacciatori che per assidui assuntori della provincia. Il ragazzo, già noto alle autorità, era solito spacciare sia in casa che in strada.

Dopo un'attenta operazione di monitoraggio a distanza, i militari hanno individuato a Sestu l’abitazione del sospetto, in cui si era verificato nei scorsi precedenti uno strano viavai di persone.

Questa mattina i carabinieri hanno perciò deciso di intervenire e fare irruzione nell'abitazione. All'interno sarebbero stati rinvenuti: 110 grammi di hashish, in parte già suddivisa in dosi, alcuni grammi di cocaina, un bilancino di precisione e strumenti atti al confezionamento e al taglio della droga.

Sarebbe stata trovata inoltre un'agenda nella quale il giovane avrebbe annotato dettagliatamente i consuntivi delle cessioni di stupefacenti e il ricavato, e dalla quale è emerso un'importante quantitativo di stupefacente trattato. Tale documento è finito al vaglio degli inquirenti.

Il 25enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.