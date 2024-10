Ieri “poco prima delle ore 13.00, in tre classi poste al primo piano del plesso della scuola primaria Anna Frank, in via della Resistenza, si è avvertita una forte vibrazione del pavimento e a detta delle docenti si sarebbero originate delle crepe in una di queste classi”. È quanto si legge nell’ordinanza di chiusura della Scuola primaria "Anna Frank" - 1° Circolo Didattico S. Giovanni Bosco di Sestu, che ospita 9 classi e circa un centinaio di bambini, “per l'esecuzione di indagini e verifiche strutturali”.

Nel provvedimento del vicesindaco Massimiliano Bullitta si legge: “Dato atto che a seguito del sopralluogo, pur non essendo emersa in prima analisi la presenza di lesioni strutturali evidenti a vista, in via cautelativa si rende tuttavia necessario, per procedere ad un’accurata indagine strutturale dell’edificio, e tutelare quindi la sicurezza degli alunni e del personale della scuola, adottare misure di sicurezza preventive” e quindi “provvedere alla chiusura temporanea dell’immobile per il tempo necessario”.