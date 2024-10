Questo pomeriggio due quadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute a Sestu nei pressi dell'ex strada statale 131 in località "Sa Cantonera" per un incendio che si è sviluppato in un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un'attività commerciale.

La Sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Cagliari, ricevuta la chiamata di soccorso, ha prontamente inviato sul posto due squadre di pronto intervento dalla sede centrale, con in supporto un’autoscala ed un carro autorespiratori. All'arrivo sul posto hanno messo in sicurezza l'area e con l'ausilio dell’autoscala, sono intervenuti per lo spegnimento dei moduli e la messa in sicurezza. Da accertare ancora le cause, non si escludono le cause elettriche.