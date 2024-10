Intorno all’1.55 circa, in Via Bologna a Sestu, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un mirato servizio, hanno denunciato un 23enne disoccupato, già conosciuto per pregresse vicende, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato, come riferito dai Carabinieri, in possesso di sedici grammi di marjiuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e debitamente custodito in attesa di essere inviato al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del RIS di Cagliari. I militari monitoravano il giovane da diverso tempo e nella notte hanno deciso di intervenire con una perquisizione.

Secondo gli investigatori, al di là del quantitativo, le modalità di confezionamento e il possesso di quanto necessario per realizzare delle dosi, fanno ritenere non fosse destinato al semplice uso personale.