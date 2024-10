Attimi di paura questo pomeriggio per un giovane di Sestu. Mentre attraversava il centro abitato in auto il mezzo ha preso improvvisamente fuoco. Il 22enne, nel panico, è riuscito ad abbandonare la vettura mettendosi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari e dei carabinieri della locale Stazione, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Alla base dell'evento potrebbe esserci una fuoriuscita di olio o di carburante dall'automobile. In alternativa potrebbe essersi trattato di un cortocircuito.