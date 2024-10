Si è appena chiusa a Roma la sesta edizione di EcoForum sull’economia circolare, evento annuale organizzato da Legambiente. Un evento che ha premiato in modo particolare la Sardegna: tra i Comuni Ricicloni nazionali troviamo Mandas, Bono, Serri e Galtelli e la Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, premiata nella sezione “Cento di questi Consorzi”, come primo Consorzio di Comuni a livello Nazionale per la raccolta differenziata.

Nel 2015, la raccolta differenziata nel territorio si era attestata al 61,51%, mentre nel 2018 al 87,38.

“È un risultato storico – ha dichiarato il Presidente Alessandro Corona – soprattutto se consideriamo che la concorrenza in tutta Italia è molto forte, grazie soprattutto alla rinata sensibilità per la tutela dell’ambiente, dei cittadini e delle amministrazioni. In mezzo a tante realtà virtuose, a tante buone prassi, a tanti esempi del saper fare bene, il nostro territorio ha saputo fare meglio, meglio di tutti in Italia. Questo è un premio che racconta di una Sardegna diversa, nuova, che può concorrere per essere tra le migliori, se non la migliore Regione in Italia. Oggi la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai è il primo Consorzio italiano per la raccolta differenziata. Bisogna esserne fieri”.

“È grazie all’impegno delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, e grazie al loro amore per il nostro territorio che – ha concluso Corona – abbiamo raggiunto questo risultato, insieme al lavoro costante dei Sindaci, dei Dipendenti della CM e dell’Azienda Formula Ambiente”.