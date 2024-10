“sESTATEqui a Bonnanaro”. Sembra quasi un appello quello che viene lanciato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Marras, dalla Pro loco presieduta da Franco Soro e dalle varie Associazioni del paese (Comitato San Giorgio, Comitato Santa Barbara, Comitato Santa Rita, Gruppo Folk Monte Arana, Associazione Ippica San Giorgio e Associazione Culturale Sinopis) in vista delle manifestazioni estive 2018.

Un ricco calendario di eventi che partirà il 5 luglio alle 19.00, a Palazzo Passino, con il concerto di musica lirica curato dal liceo musicale “Azuni” di Sassari promosso dalla Pro loco. Sempre quest’ultima ha organizzato per il 7 alle 22.00, in piazza San Giorgio, il concerto del duo musicale “Vizi e Virtù”.

Per le giornate dell’8 (alle 10.00) e del 14 (alle 21.00) il Comitato di Santa Barbara ha promosso una giornata dedicata al Paintball (campo sportivo) e un torneo di calcetto (campetto di calcio).

Il 15 alle 10.00 si salirà a Monte Arana per una gara di tiro alla carabina organizzata dal Comitato di San Giorgio. Il 21, a partire dalle 22.00, si ritorna in Piazza San Giorgio per il concerto dei “Charisma Quartet” a cura della Pro loco.

Il 27, 28 e 29 grande attesa per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara. Il 4 e l’11 agosto sarà ancora protagonista la Pro loco con due appuntamenti: uno dedicato alla musica (22.00), l’altro (18.30), in piazza San Giorgio, con l’esibizione della compagnia di artisti di strada “Atuttotondo”.

Il 19 alle 21.00, ritorna “Poevie”, l’ormai classico appuntamento letterario promosso dall’Associazione Culturale Sinopis. Il 25 dalle 19.00, il gruppo folk “Monte Arana” e la Pro loco proporranno “Cantende e Ballende in sas carrelas”. Il 26 dalle 21.00, sarà la volta di una passeggiata sotto le stelle curata dalla Pro loco.

L’1 settembre alle 21.00, birra e musica al campo sportivo con il Comitato di San Giorgio. Il 7 e l’8 si terranno i festeggiamenti in onore della Madonna di Monte Arana. Il 15 alle 17.00 sarà la volta della giostra della Quintana promossa dall’Associazione Ippica San Giorgio al campo sportivo.

Il 16 alle 19.00, si potrà prendere parte un percorso turistico religioso organizzato dalla Pro loco. Chiuderà gli appuntamenti estivi 2018 la gita fuori porta organizzata dal Comitato di Santa Rita per il 23 settembre.