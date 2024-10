Scadranno sabato 7 luglio, le iscrizioni al torneo di calcio a 5 “Tutto in una notte”, organizzato dal Comitato dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara e in programma il 14 luglio, nel campetto comunale di Bonnanaro.

Al torneo potranno partecipare massimo 10 squadre, con altrettanti giocatori in organico, che saranno selezionate in base all'ordine di iscrizione. La quota di adesione è stata fissata in 150 euro a formazione.

Maggiori informazioni ai numeri 3451265953, 3454861572 e 3886925481. L'evento sportivo è inserito all'interno del programma dell'estate bonnanarese 2018.