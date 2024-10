Il Comitato di San Giorgio 2019 di Bonnanaro ha organizzato per domenica 15 luglio, a partire dalle 10.00, nello splendida cornice del Santuario della Madonna di Monte Arana, una gara di tiro alla carabina ad aria compressa calibro 4,5.

Le iscrizioni (costo 5 euro) si apriranno alle 10.00 e si chiuderanno alle 18.00 e daranno diritto a un cartellino con 5 piombini mentre quelli successivi (costo 3 euro) prevedono 5 piombini forniti dalla direzione. Il bersaglio sarà posto ad una distanza di 10 metri.

Il regolamento prevede un’età minima di partecipazione di 12 anni con la responsabilità di un adulto. Il tempo massimo di esecuzione dei 5 tiri sarà di 3 minuti. Il tiratore non si potrà avvalere dell’appoggio del bancone. Saranno escluse le carabine A/C, tranne quelle classiche (con serbatoi a gas o CO2, ottiche, diotrie o altri congegni di mira non standard).

Sarà calcolato il punteggio superiore qualora il piombino superi o sia tangente alla linea. Il tiratore potrà contestare il risultato solo al momento del conteggio del cartellino. Vincerà chi, con la somma dei tre cartellini, avrà ottenuto il maggior punteggio.

In caso di parità, sarà effettuato uno spareggio con un cartellino e 5 piombini. In caso di ulteriore parità, si procederà a colpo singolo a oltranza. Il primo classificato si porterà a casa una carabina Umarex modello Patrol mentre per il secondo è previsto un modello Perfect 132.

Al terzo in classifica andrà una pistola Gamo P900, al quarto un’Ottica Gamo 4x32, al quinto una custodia fucile, al sesto un kit di pulizia per la carabina, al settimo 1000 piombini per carabina 4.5 mentre all’ottavo 100 piombini per carabina 4.5. La manifestazione è inserita all’interno degli eventi dell’estate bonnanarese 2018.