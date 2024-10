Avrà luogo sabato 1 settembre alle 18.00, nei locali delle ex scuole medie di Romana, la cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio di poesia “Tiu Finu”, dedicato alla figura del poeta “A bolu” locale Gian Gavino “Finu” Piredda”.

Nato il 3 gennaio del 1910, “Tiu Finu” ha calcato i palchi di tutta l’isola e non solo per più di trent’anni, confrontandosi con i grandi del suo tempo. Oltre che per la poesia improvvisata, egli coltivò una passione per quella “A taulinu”. Fratello di Antonio Piredda, altro grande poeta improvvisadore, morì a Romana il 26 maggio del 1993.

La giuria, composta da Franco Piga (Presidente), Giovanna Piredda (Segretaria), Domitilla Mannu, Giangavino Vasco, Giuseppe Tirotto e Gavino Loria, si era riunita nei giorni scorsi per stabilire i vincitori.

Il primo premio (poesia in rima) se lo è aggiudicato Eliano Cau con “Dà si pius prefundu”, il secondo Sandro Biccai con “No Isco” e il terzo Angelo Porcheddu con “Sa Bantzigallella”.

Le menzioni d'onore andate ad Angelo Maria Ardu con “Nessi pro me”, Maurizio Faedda con “Caldanas de Siccagna”, Domenico Mele con “Aiò Poltam'in giru”, Andrea Meleddu con “Un'àteru sole” e Salvatore Ruzitti con “aria 'ulutu Bulà”.

Per le poesie senza rima, il primo premio è andato a “Tenimilla la manu” di Gianfranco Garrucciu, il secondo (ex aequo) “Non t'isprames” di Antonello Bazzu e “Campuras” di Stefano Flore, il terzo (ex aequo) “Ingruzià d'isthrintogli” di Pier Giuseppe Branca e “Beni” di Tetta Becciu”.

Le menzioni d’onore, invece, sono state assegnate ad Anna Maria Careddu (La ghjaca 'eldi chi dagghja a lu stradoni...), Gonario Carta Brocca (Cando) e Rachel Falchi (Acudende est su manzanu).

Alla serata, organizzata dall’Amministrazione comunale, dalla Pro loco e dall’Unione dei Comuni del Villanova, prenderà parte anche il “Coro de Iddanoa Monteleone”.