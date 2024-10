Pensavano di essersi ritagliati un momento di intimità, ma la location individuata dalla coppia non era certo la più riservata, in pieno giorno e fra i palazzi di un quartiere popolare di Cagliari. Il rapporto sessuale al quale si sono abbandonati due giovani non è passato inosservato a una donna che, affacciatasi alla finestra del proprio appartamento, ha acceso lo smartphone riprendendo la scena.

"Questi non sono ragazzini, lui ha la barba", commenta, e dopo qualche secondo decide di interrompere l'incontro hard urlando alla volta della coppia: "Ma perché non la smettete che passano bambini?".

I due, vedendosi scoperti, si ricompongono sorpresi e imbarazzati. "Ve ne dovete andare, schifosi!", insiste la cittadina sconcertata. "Tanto ho anche il video, adesso diventate famosi", promette ai due minacciandoli di diffonderlo sul web, come avvenuto. "Ti denuncio", commenta l'amante scoperto prima di allontanarsi con la sua compagna di avventure.