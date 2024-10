Il Comune di Belvì è alla ricerca di giovani aventi un’età compresa tra i 16 ed i 30 anni per la partecipazione a tre diversi progetti europei.

Il primo progetto, XXI Century Rural Space, consiste in uno scambio giovanile bilaterale, che avrà luogo in Spagna presso il Comune di Aínsa-Sobrarbe (Provincia di Huesca-Aragona) dal 14 al 23 agosto 2013.

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

-promuovere la solidarietà reciproca ed il volontariato tra i giovani nel contesto socio-economico europeo; -sensibilizzare i giovani in materia di sviluppo sostenibile;

-conoscere e approfondire temi quali lo spopolamento e le opportunità per i giovani nelle aree rurali;

-promuovere lo scambio di buone prassi in materia di sviluppo rurale e modelli di sostenibilità ambientale.

L’iniziativa prevede diverse attività, come l’incontro con i sindaci di paesi soggetti allo spopolamento, forum di discussione, workshop, visite guidate, escursioni e altre attività all’aria aperta.

Requisiti fondamentali per la partecipazione sono l’età, compresa tra i 16 ed i 25 anni, e la residenza in uno dei Paesi del GAL Distretto Rurale BMGS (Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Teti, Tiana, Tonara, Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, Sarule e Sorgono). Requisiti preferenziali sono la residenza a Belvì, una forte motivazione, spirito di adattamento e precedenti esperienze di camping, escursioni e attività all’aria aperta e conoscenza della lingua spagnola o di una lingua veicolare (lingua inglese).

Il Comune di Belvì ricerca per questo progetto n. 15 partecipanti.



Il secondo progetto, Historia Vivens: Casa Greavului 2013”, si terrà in Romania (Felmer-Soars, Transilvania) dal 1 agosto al 1° dicembre 2013.

Requisiti necessari per partecipare alla selezione sono l’età, che deve essere compresa tra i 18 ed i 30 anni, e la residenza in Sardegna.



Requisiti preferenziali sono la residenza a Belvì; l’attitudine psico-fisica ai lavori manuali, una forte motivazione, spirito di adattamento e precedenti esperienze di camping, escursioni e attività all’aria aperta, essere interessati all’archeologia sperimentale, la storia europea e medievale, l’architettura ed il bricolage e la conoscenza della lingua inglese.

Il Comune ricerca per questo progetto di Servizio Volontario Europeo (SVE) n. 1 volontario.

Il terzo progetto, Turn Off! Reach Out!, consiste in uno scambio bilaterale a Malta tra giovani maltesi (Birgu) e sardi (Belvì) aventi un’età compresa tra i 18 ed i 30 anni.

Le attività si svolgeranno dal 21 al 28 Novembre 2013.

L'obiettivo generale del progetto è promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, la loro solidarietà nei confronti di una società più inclusiva nonché il rispetto per le diverse culture.

Gli obiettivi specifici del progetto sono: