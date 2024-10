L’Assessorato ai Servizi Sociali propone alle persone diversamente abili, minori, giovani, adulti di età non superiore ai 65 anni un servizio-spiaggia con supporto socio assistenziale allo scopo di promuovere il benessere e l’integrazione sociale.

Il servizio prevede l’accesso a uno stabilimento balneare sul litorale di Alghero dotato di attrezzature idonee e comprende l’accompagnamento dal domicilio alla struttura balneare e viceversa.

Possono usufruire dello stesso servizio le persona diversamente abili residenti nel comune di Alghero.

Per accedere al servizio è indispensabile essere in regola con le contribuzioni relative alle annualità pregresse. Le persone interessate ad iscriversi al servizio possono ritirare l’apposito modulo presso il front-office dell’Assessorato ai Servizi Sociali, in viale della Resistenza n° 17, da oggi e fino al 30 Giugno nei seguenti giorni: dal Martedì al Venerdì dalle 10,30 alle 13,00 e il martedì e mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 o scaricarlo dal sito internet del Comune di Alghero all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it