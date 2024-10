Il Comune di Pozzomaggiore ha comunicato che il colloquio per la selezione dei 6 volontari per il progetto del Servizio Civile Nazionale “Pozzomaggiore nel presente e nel passato” si terrà venerdì 16 novembre alle 9.30 nella sala consiliare del Comune.

I candidati dovranno essere in possesso della carta d’identità in corso di validità. Inoltre, è stato specificato, «nella procedura selettiva L’Ente si atterrà ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile».