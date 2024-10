Scadranno il 10 ottobre alle 14.00, le domande per i ragazzi dai 18 ai 28 anni per prendere parte ai progetti del Servizio Civile Nazionale, “Ad Maiora Semper” e “Biblioteca d’aMare” del Comune di Tortolì.

4 i volontari richiesti per il primo progetto che ha l’obiettivo di affiancare gli operatori in tutte le attività culturali della biblioteca

8 ,invece, richiesti nel secondo che intende promuovere e favorire la piena integrazione sociale dei portatori di handicap e delle persone non autosufficienti di Tortolì, attraverso iniziative di animazione, coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini e del gruppo dei pari.

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.