Sono state pubblicate nella mattinata di ieri dall’assessorato regionale del Lavoro, le graduatorie generali dei progetti ammessi al Servizio civile universale. La commissione, nominata dal Servizio regionale coesione sociale, su 200 progetti presentati lo scorso novembre, ne ha approvati 176, fra questi ci sono cinque comuni dell’Unione Barbagia.

Con il progetto Zoventude: imparande paris, Gavoi valutato con 66 punti, ottiene il secondo posto in graduatoria. Sarule al ventiduesimo posto con 62 punti per il progetto InterAzione.

Per l’iniziativa Biblioidea di Oniferi, 53 punti, ed entra al 91° posto. Olzai al 107° con Animazione, ottiene 51 punti. Infine il comune di Tiana con il progetto Generazione – Giovani al servizio della comunità, al 125° posto con un punteggio di 49.

Ovodda nonostante i tre progetti presentati, non ottiene i punteggi necessari per entrare in graduatoria.

A breve partiranno le selezioni per i venti volontari che entreranno a far parte attiva dei progetti, quattro per ogni comune.