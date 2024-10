Ha preso il via nei giorni scorsi il progetto sul servizio civico che ha come intento principale quello di inserire persone in condizione di disagio economico in lavori di pubblica utilità in cambio di un sussidio economico.

Sono già 35 le persone che infatti stanno operando al verde urbano, occupandosi principalmente della pulizia dell’erba dalle strade dei vari quartieri di Porto Torres.

Obiettivo finale è quello di offrire 190 occupazioni entro la fine dell’anno.

«Il Comune, afferma l’assessore alle Politiche sociali, Sebastiano Sassu, in questo momento si trova nelle condizioni di poter dare queste forme di sostegno per alleviare il disagio di tante famiglie. Il bando è stato strutturato per dare risposte anche a quei cittadini che da più tempo non usufruivano di aiuto. Cerchiamo di distribuire i fondi che abbiamo a chi ne ha realmente bisogno. Ci stiamo già attivando anche per elaborare il nuovo bando e reperire risorse che possano servire ad attenuare le difficoltà di tanti cittadini e famiglie».

Gli utenti saranno impiegati per venti ore settimanali principalmente in attività di pulizia e sfalcio dell’erba.

«Abbiamo chiesto che il personale venga distribuito in tutti i quartieri, afferma l’assessore all’Ambiente, Cristina Biancu, per rimuovere da subito le erbacce dalle strade. Gli operai stanno intervenendo a Serra Li Pozzi, uno dei rioni in cui i lavori erano più urgenti, nella zona C1/2 e anche nel centro storico. Le squadre si sposteranno anche in altre parti della città e saremo in grado di intervenire nelle zone più critiche che eventualmente ci verranno segnalate direttamente dai cittadini».