Nell’ambito dei programmati servizi antidroga, gli Investigatori della Sezione “Contrasto alla Criminalità Diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno tratto in arresto Daniele Siddi, 20enne pregiudicato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli Agenti da qualche giorno avevano iniziato a seguire i movimenti di Daniele Siddi in via Premuda, certi che il giovane non aveva perso il “vizio” di svolgere l’illecita attività, ma aveva solamente adottato qualche accortezza in più per poterla fare franca: il fischio o una parola urlata in codice per segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine.

A quel punto la fuga nello stabile in direzione di un’abitazione “amica” dove appena dentro bisognava liberarsi dell’immancabile borsello colmo di droga, con tanto di lancio dalla finestra.

Purtroppo anche questo stratagemma non è servito perché ad intercettare il lancio nel vuoto del borsello, c’erano due agenti della Squadra Mobile, i quali hanno recuperato al suo interno oltre mezzo chilogrammo di droga tra hashish, marijuana e cocaina già suddivisa in dosi.

Il ragazzo è stato trattenuto in regime di detenzione domiciliare in attesa del processo per direttissima che si terrà nella mattinata odierna.