"Ci chiediamo se l'onorevole Piras soggiorni a Roma per rappresentare i sardi oppure solo per inviare comunicati stampa".

Così il capogruppo di Forza Italia, Pietro Pittalis, replica alle dichiarazioni del deputato di Sel riguardo le servitù militari.

"Chi ha un ruolo alla Camera dei Deputati - attacca Pittalis - forse farebbe meglio a dire che cosa ha fatto anziché continuare a fare l'opinionista a buon mercato. Forse dimentica che a Palazzo Chigi c'è un Governo guidato dal principale alleato di Sinistra Ecologia e Libertà per le prossime elezioni regionali. Forse è quello l'indirizzo verso il quale Piras dovrebbe indirizzare il suo ardore politico. Cappellacci ha ben rappresentato la necessità di rivedere il quadro attuale per contemperare le esigenze della difesa con quelle dei territori. Una cosa è rappresentare l'interesse dei sardi, come ha fatto il presidente, altro è invece - conclude il capogruppo del Pdl - sfogare un malcelato antimilitarismo ideologico senza proporre niente, come ha fatto invece l'on. Piras".