“La norma sulla tutela della salute e dell'ambiente nei poligoni è un atto importante, che tutela la salute di militari e cittadini e garantisce un alto livello di trasparenza sulle attività addestrative”. Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru a proposito dell’emendamento con cui la Commissione Bilancio del Senato ha accolto la proposta presentata Gian Piero Scanu, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Uranio impoverito.

“Fin da principio lavoriamo sulla stessa linea e verso un obiettivo condiviso”, ha spiegato Francesco Pigliaru, esprimendo grande apprezzamento per l’impegno di Scanu e di tutta la Commissione, e ampia soddisfazione per il traguardo raggiunto. “L’approvazione di queste norme – ha proseguito -, ben si sposa con le nostre richieste di riequilibrio delle servitù militari, portate al tavolo della Conferenza nazionale già nel 2014 e sulle quali trattiamo senza sosta con il Governo fin da allora. La poca trasparenza, insieme alla graduale riduzione dei gravami, le regole certe sulle compensazioni e l’apertura alla ricerca duale, è uno dei punti chiave su cui abbiamo preteso risposte attese da decenni e che ora, per la prima volta, sono a portata di mano”, ha aggiunto il presidente Pigliaru, che ieri mattina ha condiviso con la maggioranza in Consiglio regionale la bozza di intesa raggiunta dopo anni di non semplice trattativa con il Ministero della Difesa e con Palazzo Chigi.

"Il risultato conseguito dalla Commissione – ha concluso Francesco Pigliaru - è di grande importanza ed è di buon auspicio per l'intesa alla quale abbiamo lavorato con tenacia e impegno in questi anni.”