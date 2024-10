Un mese fa era alla guida di un'auto che aveva tamponato un'altra vettura vicino a Serrenti. Ora sono arrivati gli esiti degli esami tossicologici sul campione di sangue del conducente, un 32enne di Samassi, del veicolo che aveva urtato l'altro mezzo: positivo alla cocaina e oppiacei.

Inevitabile il ritiro della patente di guida da parte dei carabinieri e la denuncia alla Procura della Repubblica per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

In un'altra operazione ieri a Guasila, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per fuga a seguito di sinistro stradale provocato con omissione di soccorso nei confronti della controparte, lesioni stradali, nonché sanzioni amministrativa per velocità non commisurata, un 55enne agricoltore di Baressa.

I militari dell'Arma hanno appurato che il 19 settembre scorso, alla guida di una Saab, lungo la provinciale 46, direzione Ussaramanna-Villamar, all'altezza del chilometro 9, l'uomo ha perso il controllo dell'auto, provocando un incidente per poi scappare e far perdere momentaneamente le sue tracce. Le ricerche condotte dai carabinieri hanno permesso di identificare e rintracciare l'uomo.