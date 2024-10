Un uomo di 78 anni è caduto in un pozzo a Serrenti ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco. L’uomo stava facendo dei lavori in un cortile privato quando è scivolato da una scala ed è caduto all’interno del pozzo, profondo circa 12 metri.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento "7A" del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanluri, la squadra SAF (speleo alpino fluviale) e il nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino portuale di Cagliari. Gli operatori giunti sul posto con tecniche e attrezzature SAF si sono calati all'interno del pozzo e recuperato il 78enne. L’uomo era con una lieve ipotermia ed è stato affidato al personale sanitario inviato dal 118 per gli accertamenti sullo stato di salute. Non risulta in pericolo di vita.