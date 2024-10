I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Sanluri questa mattina hanno arrestato una persona per detenzione di sostanza stupefacente.

Erano le 10 quando, nel corso di una serie di controlli predisposti per la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione Massimiliano Putzu, 34enne pregiudicato del paese, che ha consentito di rinvenire tre panetti di hashish e diversi pezzi sfusi, per un totale di 250 grammi, 60 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento, tra cui un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

Immediato è scattato l’arresto per l’uomo che domani comparirà dinnanzi al Giudice del Tribunale di Cagliari per la direttissima.Quest’ultima attività si inserisce in un quadro di numerosi controlli effettuati negli ultimi mesi per il contrasto agli stupefacenti che ha portato ad analoghi sequestri e provvedimenti a carico dei spacciatori, ma anche di segnalazioni a carico di consumatori.